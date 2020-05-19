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Журналист Дмитрий Гордон заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), «в содружестве с украинскими спецслужбами».

«Интервью с Натальей Поклонская и Игорем Гиркиным были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами... Никто и никогда не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, совершенных с участием этих людей на территории Украины. Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания Поклонской и Гиркина станут одними из основных показаний на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», - сказал он в видеообращении.

Журналист также призвал тех, кто его критиковал, обратиться в СБУ за подтверждением его заявления, а затем извиниться.

18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Гиркиным. СБУ пообещала провести проверку.

 
ForUm

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