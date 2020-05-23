Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

По его словам, Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым дополнит подозрение Игорю Гиркину в убийстве украинских граждан.

«Для меня было важно услышать, и это доказательной базой — впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастен к организации убийств трех граждан Украины», - заявил он.

Ранее Гордон уверял, что оба интервью он записал «в содружестве» со спецслужбами Украины, а «флешки из интервью уже в Гааге». В СБУ говорят, что не работали с Гордоном в рамках этого интервью. Зато в Офисе генпрокурора назвали интервью «ценной информацией» и поблагодарили Гордону.