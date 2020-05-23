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Национальная полиция дополнит подозрение бывшему главарю боевиков «ДНР» Игорю Гиркину на основании данных, которые он озвучил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

По его словам, Национальная полиция по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым дополнит подозрение Игорю Гиркину в убийстве украинских граждан.

«Для меня было важно услышать, и это доказательной базой — впервые подонок и террорист Гиркин назвал себя прямо причастен к организации убийств трех граждан Украины», - заявил он.

Ранее Гордон уверял, что оба интервью он записал «в содружестве» со спецслужбами Украины, а «флешки из интервью уже в Гааге». В СБУ говорят, что не работали с Гордоном в рамках этого интервью. Зато в Офисе генпрокурора назвали интервью «ценной информацией» и поблагодарили Гордону.

Игорь Гиркин был так называемым министром обороны боевиков «ДНР», а также признавал, что участвовал в аннексии Крыма. Также он является одним из обвиняемых по делу сбитого самолета Boeing рейса MH17 на Донбассе. Тогда Гиркин сразу написал в своих соцсетях, что боевики сбили «Украинский самолет», но когда оказалось, что это пассажирский рейс, он удалил эти сообщения.

Напомним, 18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Игоремя Гиркиным (Стрелковым).

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и Гиркина, «в содружестве с украинскими спецслужбами».

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что проведение интервью с Поклонской и Гиркиным является инициативой Гордона.

Также СБУ пообещала провести проверку.
ForUm

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