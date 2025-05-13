Рада ICAO офіційно визнала Росію відповідальною за збиття MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) ухвалила рішення, яким офіційно визнала Російську Федерацію відповідальною за катастрофу літака Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що сталася над Донбасом у липні 2014 року. Унаслідок трагедії загинули 298 людей, які прямували з Амстердама до Куала-Лумпура.

У своєму рішенні Рада ICAO звинуватила Росію в порушенні Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Питання щодо виплати Росією компенсацій родинам загиблих буде розглянуто Радою ICAO на пізнішому етапі.

Справу до ICAO, яка є спеціалізованою установою ООН, у 2022 році спільно подали уряди Австралії та Нідерландів. Обидві країни вже привітали рішення Ради ICAO.

Більшість пасажирів збитого літака були громадянами Нідерландів. На борту також перебували 38 громадян Австралії, 10 громадян Великої Британії, а також громадяни Бельгії та Малайзії.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у своїй заяві наголосила: "Ми закликаємо Росію нарешті визнати свою відповідальність за цей жахливий акт насильства і відшкодувати збитки за свою обурливу поведінку".

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що рішення ICAO є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що "держави не можуть безкарно порушувати міжнародне право".

Посол України в Канаді Юлія Ковалів, яка також є представницею при ICAO, у коментарі для "Європейської правди" зазначила: "Рішення Ради ICAO у справі МН17 - це ще один важливий крок у притягненні РФ до відповідальності". Вона нагадала, що під час розслідування катастрофи Міжнародна слідча група дійшла висновку, що MH17 був збитий ракетою, випущеною з російської ракетно-зенітної установки "Бук".

Варто зазначити, що у 2022 році окружний суд Гааги визнав трьох осіб, серед яких колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігоря Стрєлкова, винними у причетності до катастрофи літака та заочно засудив їх до довічного ув'язнення.

Російська Федерація протягом усього часу розслідування неодноразово змінювала свої версії щодо обставин збиття малайзійського літака та послідовно заперечувала будь-яку свою причетність до цієї трагедії.