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Служба безопасности Украины инициирует проверку из-за интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем боевиков «ДНР». 

«СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным», — сообщили BBC News Украина в пресс-центре ведомства.

Интервью со Стрелковым-Гиркиным вышло на YouTube-канале Дмитрия Гордона вечером 18 мая.

Представляя гостя онлайн-интервью, Гордон назвал Гиркина, одного из обвиняемых по делу об уничтожении пассажирского самолета рейса MH17, «исторической фигурой, символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии на Донбассе».

В интервью Гиркин признался, в частности, что именно он отдал приказ расстрелять украинских активистов Юрия Дяковского и Юрия Поправку.

Тела обоих нашли в 2014 году со следами пыток.

Кроме того, он рассказал о своей роли в аннексии Крыма и несколько раз назвал украинских и россиян одним народом.

В Украине против Гиркина начато уголовное производство по факту организации умышленного убийства и совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории Украины.

В 2014 году российский профессиональный диверсант, офицер ФСБ в отставке Игорь Гиркин, известный также как Стрелков, командовал армией пророссийских боевиков «ДНР» и вел войну против Украины. С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность «министра обороны ДНР».

Именно он сообщил, что подконтрольные Кремлю террористы «сбили самолет Ан-26», который позже оказался пассажирским Boeing-777 рейса MH17. В результате атаки погибли 298 человек, находившиеся на борту.

Ранее Гордон взял интервью у обвиняемой в госизмене Натальи Поклонской.
ForUm

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