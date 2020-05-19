Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона, сообщает пресс-служба СБУ.

«Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Гиркиным.

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), «в содружестве с украинскими спецслужбами».

СБУ пообещала провести проверку.