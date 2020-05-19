также в разделеПолитика
Минветеранов просит силовиков дать оценку интервью Гордона с Гиркиным 10
«Голос» начал сбор подписей за отставку Степанова 30
Зеленский завтра дает пресс-конференцию 21
Лукашин: Украинцы назвали Кучму лучшим президентом, но его первое место - результат коллективного труда 14
Рада разблокировала закон про банки 127
Зеленский предлагает назначить Джапарову первым замглавы МИД 274
Зеленский обещает крымским татарам квартиры на Херсонщине, новую мечеть и хаб 113
Власти создадут группу по решению проблем крымскотатарского народа 17
Переселенцам разрешили голосовать на местных выборах по месту проживания 69
Еврокомиссия: РФ серьезно нарушает права крымских татар 57
Украина будет предлагать отдельную платформу для переговоров по Крыму 43
Медведчук: Земельный дерибан Зе-власти – от блицкрига к ползучему поглощению 53
США требуют от РФ немедленно вернуть Крым Украине 2212
Селезнев: Вопрос биолабораторий Пентагона, который поднял Медведчук, имеет глобальное значение 110
Рейтинг Зеленского опустился ниже 40% 33
Правительственный «долгожитель»: Кулеба рассказал о роли Авакова в Кабмине 136
Кулеба рассказал, почему не создали консультативный совет при ТКГ 41
Офис президента озвучил задачи для Саакашвили 69

Проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона, сообщает пресс-служба СБУ.

«Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования в качестве дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашей страны», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая Гордон провел почти четырехчасовое интервью с террористом Гиркиным.

Журналист заявил, что взял интервью у бывших «прокурорши» аннексированного Крыма Натальи Поклонской и главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), «в содружестве с украинскими спецслужбами».

СБУ пообещала провести проверку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги