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Правоохранители начали уголовное производство по факту повреждения окна офиса редакции на столичном Подоле.

Как сообщает отдел коммуникации столичного главка, полиция устанавливает свидетелей и очевидцев происшествия и просматривает видео с камер наблюдения.

Сегодня около 17:00 поступило сообщение о том, что повреждено окно в офисе, расположенном на улице Щекавицкой.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия зафиксировала повреждение наружного стекла двойного стеклопакета. Повреждение стекла было не сквозным. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, просматривают видео с камер наблюдения.

Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Следственные действия продолжаются.

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал видеообращение, в котором об обстреле редакции издания «ГОРДОН».  
ForUm

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