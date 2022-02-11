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Национальный совет по телевидению и радиовещанию предлагает внести Дмитрия Киселева в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

С таким предложением регулятор обратится в Министерство культуры и информационную политику Украины, сообщается на сайте ведомства.  

Российский пропагандист и медиаменеджер Дмитрий Киселев еще в 2014 году признан лицом, угрожающим миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, против него действуют персональные санкции по решению Европейского Суда.

В 2018 году указом президента Украины Киселева внесли в санкционный список бессрочно.

Впрочем, Киселев до сих пор является одним из главных проводников государственной пропагандистской кампании в СМИ Российской Федерации. Он традиционно использует агрессивную риторику, распространяет дезинформацию и искажает факты. В своих высказываниях не приводит доказательств, не ссылается на источники информации, как это делают ответственные журналисты. Пропагандист называет Украину и ее западных партнеров агрессорами, приписывает Украине намерения захватить часть территории Российской Федерации, чем создает информационный повод для нападения Российской Федерации на Украину.

Например, постоянной темой передачи «Вести недели» с участием Киселева является разжигание вражды к украинскому народу, гуманизация незаконных вооруженных террористических формирований на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Также в этой передаче регулярно призывают к вооруженному противостоянию с Украиной.

Член Национального совета Александр Бурмагин подчеркнул, что сегодняшнее решение – не последнее, «поскольку этот господин точно не единственный, кто создает угрозу нашей национальной безопасности в информационной сфере».
ForUm

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