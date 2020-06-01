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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что увольнение руководителя винницкого управления полиции Юрия Педоса было плановым.

«Решение по его увольнению было принято несколько недель назад. Это плановая замена руководителя», - сказал Геращенко в комментарии Радио Свобода.

Что касается ответственности Педоса, то заместитель министра добавил: «Отвечать за Бровары будут те, кто виновны в этом преступлении».

Подробностей он не привел.

Ранее сегодня стало известно, что отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.

Так, генерал Педос будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа.  

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявлял, что полиция определила более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, в частности заказчиков.  

Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.

По состоянию на 1 июня 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.  
ForUm

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