Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что увольнение руководителя винницкого управления полиции Юрия Педоса было плановым.
«Решение по его увольнению было принято несколько недель назад. Это плановая замена руководителя», - сказал Геращенко в комментарии Радио Свобода.
Что касается ответственности Педоса, то заместитель министра добавил: «Отвечать за Бровары будут те, кто виновны в этом преступлении».
Подробностей он не привел.
Ранее сегодня стало известно, что отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником председателя Нацполиции.
Так, генерал Педос будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее заявлял, что полиция определила более 60 участников стрельбы в Броварах Киевской области, в частности заказчиков.
Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.
Задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.
Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.
После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.
По состоянию на 1 июня 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.
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