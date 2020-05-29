Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на маршрут, из-за которого произошла перестрелка, зашла новая компания, сообщил мэр города Игорь Сапожко.

Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство.

«Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша к метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы», - подчеркнул мэр.

Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий.

Поэтому, считает Сапожко, из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем.

Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Трое участников стрельбы ранены.