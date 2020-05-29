В Винницкой области правоохранители задержали еще 5 участников конфликта со стрельбой в Броварах, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Один из автомобилей, которые были в ориентировании на Винничине задержали бойцы спецподразделения КОРД. Водителя и четырех пассажиров доставляют в полицию Киевской области для проведения следственных действий», – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в настоящее время задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах.

Напомним, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.

Работники местной полиции оперативно задержали 10 человек с оружием. Кроме того, патрульные в Житомирской области задержали еще 5 участников разборок.

По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.