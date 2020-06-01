Отстраненного от исполнения должностных обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции.

Об этом журналистам сообщил сам председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

«Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа», - сказал Клименко.

По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после событий в Броварах, «служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем».

Как сообщал ForUm, 29 мая утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Задержан 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.

По состоянию на 1 июня 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.