Трое участников конфликта со стрельбой в Броварах получили ранения из травматического оружия, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области», - написал он в Facebook.

Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц, принявших участие в хулиганских насильственных действиях.

У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены права на его владение.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.

Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.