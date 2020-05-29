Трое участников конфликта со стрельбой в Броварах получили ранения из травматического оружия, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области», - написал он в Facebook.
Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц, принявших участие в хулиганских насильственных действиях.
У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены права на его владение.
Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.
Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
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