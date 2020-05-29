также в разделеПроисшествия
В Броварах произошла перестрелка: полиция задержала 10 человек 44
ООС: Военные уничтожили миномет и одного боевика, еще 4 ранили 13
ГБР: Полицейские избили человека на Николаевщине 28
В зоне ООС умер командир танковой бригады 212
Сильный ливень затопил улицы Одессы 59
От пули боевиков на Донбассе погиб 24-летний военный 46
В здание каховской прокуратуры бросили «коктейль Молотова» 19
Боевики убили военного на Донбассе 45
В Виннице от ножевого ранения погиб нацгвардеец 33
Скандал в Кагарлыке: полицейский также угрожал изнасиловать мужчину 845
В Кагарлыке двух полицейских задержали за изнасилование задержанной 162
Экс-футболист «Металлиста» покончил с собой 30
На Львовщине фура влетела в микроавтобус: 4 погибших 33
За сутки в Украине выявили 259 случаев COVID-19 48
Боевики на Донбассе применили артиллерию 47
Депутат Давыденко владел ружьем и карабинами 34
В Одесской области автомобиль съехал в реку: есть погибшие 21
Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 15

Трое участников конфликта со стрельбой в Броварах получили ранения из травматического оружия, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области», - написал он в Facebook.

Полицией на данный момент уже задержано 10 лиц, принявших участие в хулиганских насильственных действиях.

У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены права на его владение.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.

Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
22
Теги