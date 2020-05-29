Руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей, сообщает пресс-служба нацполиции.
Кроме того, начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы уволены с занимаемых должностей.
«Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений», - заявили в МВД.
Как сообщал ForUm, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Трое участников стрельбы ранены. По данным СМИ, часть из них – из Винницкой области.
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