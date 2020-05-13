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Верховная Рада поддержала в целом так называемый «антиколомойський» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 тысяч поправок.

Также Рада продлила действие налоговых льгот и упрощенных административных процедур для бизнеса на период карантина

Верховная Рада приняла постановление о возобновлении работы в обычном режиме в 18 мая.

Кабинет Министров ослабил ограничительные меры по работе летних площадок, а также разрешил украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек.

С 22 мая возможен переход ко второму этапу карантинных послаблений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров отменил с 1 сентября возможность пересечения границы с Беларусью по паспорту гражданина Украины.

Второй этап смягчения карантина планируется начать 22 мая. Об этом в своем видообращении заявил президент Владимир Зеленский.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержит персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных телеграмм-каналов.

Правительство одобрило проект постановления, разработанный Министерством инфраструктуры, который позволяет водителям такси двигаться отдельной полосой для маршрутных транспортных средств.

Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют возобновить после 22 мая. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.

Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел и одобрил вопрос о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в Украине. 

Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестовали в центре Киева с требованием от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из компании.

Кабинет Министров Украины не планирует в этом году повышать тарифы на электрическую энергию для населения. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
ForUm

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