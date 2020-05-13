Верховная Рада Украины продлила действие налоговых льгот и упрощенных административных процедур для бизнеса на период карантина, сообщает пресс-служба ВР.

За закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» №3329-д проголосовали 333 народных депутата.

Законом, в частности, продлены:

срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства с 1 марта по последний календарный день месяца, в котором правительство объявит об окончании действия карантина;

срок неначислении пени;

мораторий на проведение документальных и фактических проверок;

срок действия Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Законом освобождены от уплаты ЕСВ для предпринимателей до 31 мая 2020 года.

Законом в раздел ХХ Налогового кодекса Украины внесены изменения, предусматривающие, что временно, суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые с доходов в виде доплат к заработной плате, определенных в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 раздела II закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекса Украины и других законов Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», и начисленных за периоды с 1 по 31 мая и с 1 по 30 июня 2020 года, медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, непосредственно занятые в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, и лечении пациентов со случаями острой респираторной болезни COVID-19, по перечню, который определяется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, компенсируются таким работникам в полной сумме за счет средств государственного бюджета Украины. Порядок выплаты такой денежной компенсации утверждается Кабинетом Министров Украины.

Законом предусмотрено, что на период со 2 апреля 2020 в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, которые выплачиваются (предоставляются) работодателем в соответствии со статьей 47-1 закона Украины «О занятости населения».

Напомним, 17 марта Верховная Рада на своем внеочередном заседании приняла решение ослабить требования налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.