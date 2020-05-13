Владельцы автобусных компаний, занимающихся междугородними и международными перевозками, протестуют в центре Киева в среду, когда проводится заседание Кабинета министров, и требуют от правительства возобновить междугороднее и международное автобусное сообщение, остановленное на период карантина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик на участке от нее до Майдана незалежности, тем не менее, оставляя место для дорожного движения.

Полиция, в свою очередь, ограничила проезд по ул. Грушевского вдоль Дома правительства, где в предыдущие среды протестовали другие предприниматели, требуя ослабления карантина.

«Мы хотим жить», «Экономика без транспорта не работает», «У меня нет денег на такси», «Откройте международное сообщение – людям нужна работа», «Прекратите гибридный карантин», «Почему авиачартерам можно, а автобусным – нет?» – такие лозунги выдвигают протестующие.

Накануне министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Министерство инфраструктуры Украины прилагает все усилия, чтобы после 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу с условием обязательного соблюдения всех противоэпидемических мероприятий - масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничения количества пассажиров и мест для сидения.