Верховная Рада поддержала в целом так называемый «антиколомойський» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 тысяч поправок.

За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов, передает Украинская правда.

Голоса дали депутаты: «Слуги народа» - 200, ЕС - 23, «За будущее – 3», «Голос» - 18, «Доверие» - 16, внефракционных - 10.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. Во время голосования в зале присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал «защитить экономику» и поддержать законопроект.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

С 2014 года Нацбанк вывел с рынка 104 банка. В пояснительной записке говорится, что «некоторые банки, используя несовершенную судебную систему, пытаются снова вернуться на рынок, создает системные риски для финстабильности».

В законопроекте предлагается внести статью 266-1 в кодекс Украины административного судопроизводства.

В пунктах этой статье говорится о том, что решение суда не может стать основанием для возврата банку его экс-владельцам: «Не порождает каких-либо прав у лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого индивидуального акта / решения, кроме права на возмещение ущерба».

Также решение суда не восстанавливает положения банка, которое существовало до принятия решения о ликвидации или отзыва лицензии и не может быть причиной для отмены решения о его ликвидации: «Суд не может принять любое другое решение, которое может привести остановки/прекращения начатой ​​процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и/или ликвидации банка».

Как сообщал ForUm, законопроект о невозможности отмены национализации или ликвидации банков был принят Верховной Радой в первом чтении на внеочередной сессии 30 марта этого года.

К проекту закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности поступило более 16 тысяч правок.