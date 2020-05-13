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Кабинет Министров частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность пересечения границы с этой страной по паспорту гражданина Украины.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 13 мая, сообщает Укринформ.

Правительство поручило Министерству иностранных дел проинформировать правительство Республики Беларусь о прекращении с 1 сентября действия соответствующего пункта Соглашения о безвизовых поездках граждан.

Как известно, согласно договору от 2009 года украинцы имели право ездить в Беларусь по внутренним паспортам гражданина Украины.

Теперь же въезд в Беларусь с обычным паспортом с 1 сентября отменяется, но въехать оттуда на территорию Украины можно будет с обычным паспортом.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению, в связи с тем, что внутренний паспорт Украины (в форме книжечки) имеет низкий уровень защиты, возросло количество подделок документа. Кроме того, отсутствие в паспорте украинца информации на английском языке делает невозможным считывание данных для проверки по базам Интерпола. При этом загранпаспорт ускорит пропуск на границе.
ForUm

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