Верховная Рада приняла постановление о возобновлении работы в обычном режиме в 18 мая, сообщает пресс-служба ВР.

За постановление «Об организации работы Верховной Рады Украины» №3434 проголосовал 251 народный депутат

Документом в связи с отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), Верховная Рада Украины постановляет признать утратившим силу пункт 1 постановления Верховной Рады Украины «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине» от 17 марта 2020 № 534-IX.

Согласно постановлению, с 18 мая 2020 Верховная Рада Украины работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Постановление вступает в силу с 17 мая.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.