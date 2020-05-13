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Работу наземного общественного транспорта в обычном режиме в Киеве планируют возобновить после 22 мая. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня наземный общественный транспорт столицы пока работает в ограниченном режиме, и пользоваться им можно только при наличии спецбилета.

«Мы планируем после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Но, надо понимать остановить общественный транспорт можно за один день. А вот чтобы полностью восстановить его работу, - нужно некоторое время. То есть, это делается постепенно, - сказал мэр. - Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах и ​​восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов», - подчеркнул Кличко.

По его словам, вчера, 12 мая, на улицы города уже вышли 30 дополнительных единиц транспорта на все маршруты. Речь идет о 22 маршрутах общественного транспорта, по которым сегодня перевозят пассажиров.

«Их обслуживает уже более 300 машин подвижного состава. И мы ежедневно будем увеличивать количество единиц транспорта. С оперативной информацией и расписанием можно будет ознакомиться на сайте КГГА», - отметил Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.
ForUm

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