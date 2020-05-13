Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так 22 - это пятница, а затем два выходных), разрешить возобновить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», - сказал Кличко.

Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

«Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро, ​​- подчеркнул мэр Киева. - По идее спецпропусков для проезда в метрополитене – она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность - за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - прежде всего!» - отметил мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, - состоится инфекционный взрыв.

Кабмин приостановил работу метро с 17 марта.

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад, заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.