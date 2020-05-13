также в разделеСтолица
Киев планирует после 22 мая возобновить работу общественного транспорта 13
Коронавирус подтвердили еще у 30 киевлян, 2 – умерли 19
Правительственный квартал взяли под усиленную охрану 21
В центре Киева – протест автобусных перевозчиков 41
В Киеве открываются еще 29 рынков 19
В Киеве задержали хулиганов, которые напали на водителя «скорой» 16
Кличко: Общественный транспорт продолжит работать по спецбилетам 45
В Киеве растет число больных COVID-19, которым требуется госпитализация 25
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 59 человек 22
В Киеве в воинской части нашли застреленным военного 115
В Киеве открывают пункты приема использованных масок и перчаток (адреса) 27
В Киеве за сутки – 66 новых случаев COVID-19 27
В Киеве повторен рекорд смертности от COVID-19 48
Киевские власти разрешили работать 19 продовольственным рынкам 18
Как в столице будут работать летние площадки в условиях карантина 92
В Киеве проводят дезинфекцию в парке Вечной Славы и на Аллее героев Крут 33
Полиция усилили меры безопасности на 9 мая 18
За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека 14

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так 22 - это пятница, а затем два выходных), разрешить возобновить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», - сказал Кличко.

Он отметил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

«Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро, ​​- подчеркнул мэр Киева. - По идее спецпропусков для проезда в метрополитене – она ​​абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Тут наступает и ваша ответственность - за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня - прежде всего!» - отметил мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, - состоится инфекционный взрыв.  

Кабмин приостановил работу метро с 17 марта.

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад, заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги