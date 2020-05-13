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Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел и одобрил вопрос о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНИАН.

По его словам, после рассмотрения этого вопроса ожидается его утверждение указом президента.

Других деталей секретарь СНБО не предоставил.

Напомним, Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины был подготовлен проект решения по применению санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады рекомендовал принять постановление о продолжении блокировки российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
ForUm

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