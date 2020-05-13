Второй этап смягчения карантина планируется начать 22 мая. Об этом в своем видообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово - смягчение. Не отмены, не конца, а именно смягчения. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял», – отметил он.

По словам президента, второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. «Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого. Я знаю, что все сейчас не понимают, каким будет лето. Как планировать отпуск, когда позволят самолеты, когда позволят поезда. Когда снова заработают кинотеатры, пляжи и метро. Ответ прост: все это зависит от нас с вами», – заявил Зеленский.

«Каждый следующий этап смягчения возможен только тогда, когда мы достигнем конкретных показателей. В частности, умеренного количества новых случаев заболевания и некритической загрузки коек в больницах. Простыми словами: каждый раз, когда вы не надеваете маску и рискуете заразить других людей, вы сами отдаляете открытие ресторанов, пляжей и всего остального. Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин», – подчеркнул глава государства.

Он призвал сравнить украинскую статистику и показатели других стран, в частности соседей. «Нам удается удерживать ситуацию благодаря своевременным действиям и вашей поддержке. Давайте это продолжим. Кто из вас хочет по 20 тыс. новых больных каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто. Поэтому, пожалуйста, будьте ответственными и делайте шаги навстречу - носите маски, когда нужно выйти на улицу, соблюдайте меры гигиены. Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска - и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие - терпение, дисциплина и ответственность. Последующие дни - ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина», – подытожил Зеленский.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.