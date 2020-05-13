Кабинет Министров ослабил ограничительные меры по работе летних площадок, а также разрешил украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, предыдущее решение Кабмина об ослаблении карантина с 11 мая необходимо расширить. «У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, могут только два человека находиться за столом. Мы это расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние в 1,5 метра между местами. Второе – у нас были исключительно летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе, под тентами, на верандах. Также добавили один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться. У нас было не более двух лиц. Мы добавили – не более восьми лиц», - сказал он.

Решение будет доработано в течение нескольких дней.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.