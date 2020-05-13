С 22 мая возможен переход ко второму этапу карантинных послаблений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Он напомнил, что с 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения, которые утвердил Кабмин. «Мы видим, что бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу и постепенно восстанавливать деловую активность. Но я обращаю внимание всех наших граждан, всего нашего бизнеса и местной власти, ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Поэтому наши решения должны быть продуманными и ответственными», – заявил он.

Шмыгаль отметил, что если будет сохраняться умеренная статистика заболеваемости, то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений, однако не отмена карантина.

Глава правительства также отметил, что возобновление работы общественного транспорта также будет зависеть от динамики заболеваемости. «Правительство, конечно, слышит и прислушивается к просьбам полноценно запустить транспорт, в частности, метрополитен. Но это не моя прихоть не запускать метро. Все модели и расчеты показывают, что преждевременный запуск - это десятки тысяч больных», – подытожил премьер.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.