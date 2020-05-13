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Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержит персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных телеграмм-каналов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2Криминального кодекса Украины).

Ранее вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг информацию о продаже данных из приложения «Дия».

Полиция начала расследование по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов.
ForUm

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