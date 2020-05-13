Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из компании.

«Символично, что меня увольняют из Нафтогаза в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остальных Нафтогаза и когда впереди более чем достаточно работы», - написал он в Facebook.

«Возможно, недостаток политической воли бороться с российской агрессией в свою очередь объясняется недостатком понимания, что закончить войну успешно для Украины можно только, если Украина покажет, что она может защищаться от России, если Украина станет сильной. Чтобы Украина стала сильной, для успешного проведения реформ на руководящих должностях нужны профессионалы с репутацией, которые знают, что делать. Когда у власти другие приоритеты, то назначают слабых, но политически удобных исполнителей; а неудобных, но эффективных профессионалов «терпят», только пока они не угрожают интересам «начальников», - считает Витренко.

Он добавил, что «его фактически увольняет Коболев».

«Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в Нафтогазе и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации Нафтогаза в эффективную национальную компанию. Что это прежде всего негативно влияет на способность Украины успешно противостоять России, бороться с коррупцией, развивать экономику. Что в последнее время это выглядит как паразитирование. Я говорил об этом и Наблюдательному совету», - пишет топ-менеджер.

«Напомню, в украинском законодательстве нет такого основания для сокращения должности как «угроза для авторитета и для кресла начальника». Кроме этого, решение о сокращении моей должности Коболев должен был согласовывать с Наблюдательным советом, в котором есть представители президента и Кабмина, и который в принципе назначает государство. Таким образом, вопрос не в том, почему Коболев захотел меня уволить, а почему ему позволили это сделать. Поэтому я и указывал выше глубинные причины того, почему меня увольняют», - отметил Витренко.

«После того, как наша команда в Нафтогазе, вообще без участия Коболева, который фактически был отстранен от процесса, заставила Газпром заплатить 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража и заключить новый контракт с «качай или плати», Россия поняла, что Коболев сам по себе им ничем не грозит. Скорее наоборот. К тому же, есть «мирный» процесс, который продвигает Ермак. Также есть влиятельный политик-силовик Аваков, и влиятельный бизнесмен Коломойский, которым нравится Коболев. И есть Зеленский, которому приходится балансировать. Учитывая эти факты, и возникает логичное объяснение, кому нужен Коболев во главе Нафтогаза», - пояснил он.