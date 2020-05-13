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Кабинет Министров Украины не планирует в этом году повышать тарифы на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, сообщает Укринформ.

«Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом Украины.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о якобы повышении тарифов на электроэнергию и призвала средства массовой информации не распространять недостоверную информацию.

По сообщениям некоторых СМИ со ссылкой на члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, Нацкомиссия предлагает в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
ForUm

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