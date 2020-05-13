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Сегодня, 13 мая на своем заседании правительство одобрило проект постановления, разработанный Министерством инфраструктуры, который позволяет водителям такси двигаться отдельной полосой для маршрутных транспортных средств, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

Норма касается только легальных перевозчиков при наличии у них официального статуса (лицензии).

«Сегодня во многих странах Европы и мира отдельными полосами для общественного транспорта могут пользоваться и легковые автомобили такси. Это позволяет пассажирам быстро добраться до места назначения, а не стоять в пробках в общем потоке движения, чем повышается качество этих услуг комфорт перевозок. Сегодняшним решением правительство поддержало внесение соответствующих изменений в Правила дорожного движения, благодаря чему расширяется круг прав водителей легальных такси. Теперь они также смогут пользоваться этими преимуществами», - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По статистике, по состоянию на март этого года в Украине насчитывается 11 086 действующих лицензий на осуществление услуг такси. Глава министерства подчеркнул, что изменения, принятые правительством сегодня, также будут стимулировать нелегальных перевозчиков такси выполнять требования лицензионного законодательства, чтобы улучшать условия перевозок для граждан.
ForUm

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