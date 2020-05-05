Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что карантин будет продлен после 22 мая.

В Министерстве здравоохранения разработали правила посещения парков, скверов, парикмахерских и магазинов.

По словам премьера, метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 14:00 7 мая в связи с требованием 156 народных депутатов.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 миллиардов гривен в год, необходимых для преодоления кризиса неплатежей на рынке. Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Послы стран-членов Европейского Союза сегодня, 5 мая, на своем заседании одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в преодолении экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн.

В столице 8 мая - в День памяти и примирения и 9 мая - в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне в связи с карантином массовые мероприятия проводиться не будут. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. Об этом заявил заместитель руководителя ОП, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

В Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Госпродпотребслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков на соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них, сообщил мэр Виталий Кличко.

Несколько жителей села Диброва в Николаевском районе Львовской области установили часовню на территории историко-культурного заповедника «Стольское городище», который является памятником археологии национального значения.

По факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника открыто уголовное производство.