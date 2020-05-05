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Послы стран-членов Европейского Союза сегодня, 5 мая, на своем заседании одобрили предложение Еврокомиссии выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в преодолении экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает УНИАН.

Финансовые средства будут доступны в течение двенадцати месяцев с момента утверждения их выделения и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Согласие на выделение средств должны также дать Европарламент и Совет ЕС.

Кроме Украины, ЕС планирует предоставить финансовую помощь Албании (180 млн евро), Боснии и Герцеговине (250 млн), Грузии (150 млн), Иордании (200 млн), Косово (100 млн), Молдове (100 млн), Черногории (60 млн), Северной Македонии (160 млн) и Тунису (600 млн).


Напомним, в апреле Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии COVID-19. 

 
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