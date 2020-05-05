Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. Об этом заявил заместитель руководителя ОП, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Из них 155,6 млн грн потрачено на закупку продукции в украинских поставщиков.
Он напомнил, что полтора месяца назад президент Владимир Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, на которой говорилось о борьбе с коронавирусом.
«Было решено, что они (предприниматели, - ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб - полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это - средства бизнеса, это не бюджетные средства», - отметил Тимошенко.
По его словам, в то время в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной - их фактически не было.
«Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам этих средств защиты из Китая. У нас фактически было три вида грузов. Первый - это то, что закупал и привозил фонд в интересах наших врачей, полицейских. За эти самолеты платил все средства фонд. Второй вид грузов - это те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или централизованно в Министерство здравоохранения. За эти поставки также платил фонд», - сообщил заместитель руководителя ОП.
Третий вид груза – для наполнения аптечных сетей и магазинов, где наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты.
«99% из этого – это были обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривен... И вот они (коммерческие компании, - ред.) к нам обратились: «Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?» Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно делать или же они были очень дорогие. Мы им предоставили такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы - по маски, которые они привозили, - оплачивали самолеты сами», - рассказал Тимошенко.
Благодаря этому за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен.
«То есть фактически тем, что мы позволили коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили цену, которая была, и наполнили украинский рынок масками», - добавил заместитель руководителя ОП.
По его словам, впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.
Согласно оперативным отчетом, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента Украины составил 374 млн 620 тыс. Грн. В 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155 600 000 грн, в семи иностранных поставщиков - на 182 600 000 грн.
На авиационную доставку медсредств было потрачено 33600000 грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. Грн.
Состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, четыре рейса - в Гуанчжоу, три рейса - в Пекин, а также четыре рейса - в Сеул (Республика Корея).
Было закуплено: респираторов - 1 млн 127 тыс. По средней цене 74,32 грн / шт., Костюмов биозащиты - 173 тыс. По средней цене 416,16 грн / шт., Костюмов биозащиты многоразового использования - 12 тыс. По средней цене 1050 грн / ед., защитных очков - 60 тыс. по средней цене 111,52 грн / шт., ПЦР-тестов иностранного производства - более 100 тыс. по средней цене 231,2 грн / шт., наборов для ПЦР-тестирование украинского производства - 600 тыс. по средней цене 58,02 грн / ед., защитных экранов для лица - 50 тыс. по средней цене 46,78 грн / ед., термометров - 21,5 тыс. за это едньою цене 17,7 грн / ед., экспресс-тестов - 150 тыс. по средней цене 173 грн / шт., более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.
«Вы видите цены - они очень низкие даже для китайского и корейского рынков. Это цены, за которые мы фактически «выбивали» средства защиты в Китае », - отметил Кирилл Тимошенко.
В дальнейшем доставлены средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.
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