Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. Об этом заявил заместитель руководителя ОП, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Из них 155,6 млн грн потрачено на закупку продукции в украинских поставщиков.

Он напомнил, что полтора месяца назад президент Владимир Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, на которой говорилось о борьбе с коронавирусом.

«Было решено, что они (предприниматели, - ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб - полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это - средства бизнеса, это не бюджетные средства», - отметил Тимошенко.

По его словам, в то время в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной - их фактически не было.

«Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам этих средств защиты из Китая. У нас фактически было три вида грузов. Первый - это то, что закупал и привозил фонд в интересах наших врачей, полицейских. За эти самолеты платил все средства фонд. Второй вид грузов - это те же средства защиты и медицинское оборудование, которые закупал бизнес и передавал в больницы или централизованно в Министерство здравоохранения. За эти поставки также платил фонд», - сообщил заместитель руководителя ОП.

Третий вид груза – для наполнения аптечных сетей и магазинов, где наблюдался дефицит средств индивидуальной защиты.

«99% из этого – это были обычные трехслойные маски, которых у нас на тот момент в аптеках практически не было. А если были, то их цена была 20 или 25 гривен... И вот они (коммерческие компании, - ред.) к нам обратились: «Можете ли вы нам предоставить возможность летать из Китая?» Потому что фактически из Китая никаких поставок невозможно делать или же они были очень дорогие. Мы им предоставили такую ​​возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями, и они за свои грузы - по маски, которые они привозили, - оплачивали самолеты сами», - рассказал Тимошенко.

Благодаря этому за две-три недели удалось снизить цену масок в аптеках с 20-25 гривен до 8-10 гривен.

«То есть фактически тем, что мы позволили коммерческим компаниям привозить маски, мы снизили цену, которая была, и наполнили украинский рынок масками», - добавил заместитель руководителя ОП.

По его словам, впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.

Согласно оперативным отчетом, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе Президента Украины составил 374 млн 620 тыс. Грн. В 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155 600 000 грн, в семи иностранных поставщиков - на 182 600 000 грн.

На авиационную доставку медсредств было потрачено 33600000 грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. Грн.

Состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, четыре рейса - в Гуанчжоу, три рейса - в Пекин, а также четыре рейса - в Сеул (Республика Корея).

Было закуплено: респираторов - 1 млн 127 тыс. По средней цене 74,32 грн / шт., Костюмов биозащиты - 173 тыс. По средней цене 416,16 грн / шт., Костюмов биозащиты многоразового использования - 12 тыс. По средней цене 1050 грн / ед., защитных очков - 60 тыс. по средней цене 111,52 грн / шт., ПЦР-тестов иностранного производства - более 100 тыс. по средней цене 231,2 грн / шт., наборов для ПЦР-тестирование украинского производства - 600 тыс. по средней цене 58,02 грн / ед., защитных экранов для лица - 50 тыс. по средней цене 46,78 грн / ед., термометров - 21,5 тыс. за это едньою цене 17,7 грн / ед., экспресс-тестов - 150 тыс. по средней цене 173 грн / шт., более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.

«Вы видите цены - они очень низкие даже для китайского и корейского рынков. Это цены, за которые мы фактически «выбивали» средства защиты в Китае », - отметил Кирилл Тимошенко.

В дальнейшем доставлены средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.