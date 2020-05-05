Несколько жителей села Диброва в Николаевском районе Львовской области решили установить часовню на территории историко-культурного заповедника «Стольское городище», который является памятником археологии национального значения. Часовню устанавливают возле урочища Диравец, где в VII веке было языческое святилище, пишет ZAXID.NET.

Работы на территории природного заповедника проводятся самовольно, без какого-либо согласования на уровне района, области или государства.

Руководство заповедника «Стольское городище» готовит заявление в суд о демонтаже незаконной постройки, а Львовская ОГА обращается к правоохранителям и Министерство культуры.

Первым о том, что в заповеднике «Стольское городище» залили фундамент и установили на нем скульптуру Матери Божьей, а также проложили к ней лестницу, сообщил вечером 3 мая львовянин Владимир Беньо.

«Нормально ли, что на территории памятника археологии, на видном месте, среди пейзажа, в каких-то надцать метров от пещер забабахали постамент из брусчатки и часовню как капитальное сооружение?!» - написал Беньо и опубликовал фото масштабных строительных работ и уже установленной статуи Богородицы.

Директор историко-культурного заповедника «Стольское городище» Орест Корчинский подтвердил, что на территории заповедника ведутся работы по установке часовни, но с ним никто не советовался по этому поводу. По его словам, когда начали заливать фундамент под часовню, руководство заповедника написало письмо в сельсовет, однако ответа, кто проводит работы и ли на них разрешение, так и не получили.

Староста села Андрей Васильковский рассказал, что скульптуру Божьей Матери установили местные жители за свой счет.

«Это инициатива местных жителей, молодых ребят, которые решили сделать такой вклад в деревню. Там нет никаких спонсоров, бюджетных средств, это чисто молодые ребята из села собрались и вложили свой труд и средства», - заявил он.

Стильско – языческое городище в Николаевском районе, основанное в VII веке. До 993 года был столицей Белой Хорватии. Стольское городище включено в памятники археологии национального значения «Городище». В 2001 году Стольское городище внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.