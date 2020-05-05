Метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий. Об этом в интервью Украинскому радио заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где более миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина», – говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов. «То есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Итак, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах», – заявил премьер.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.