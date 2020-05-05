также в разделеОбщество
Россия готовится бросить на охрану Керченского моста водолазов
Степанов: Минздрав не сворачивает медреформу, а будет исправлять ошибки 14
В ВСУ за сутки не выявлено новых случаев COVID-19 10
Языческое городище на Львовщине «украсили» часовней с Богородицей 14
Боевики обстреляли Павлополь из ракеты, состоящей на вооружении в РФ 12
Шмыгаль: Карантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая 384
В деле квартирных схем для Нацгвардии – новые подозреваемые 35
Глава Закарпатья пожаловался полиции на мэрию Мукачево 26
В ОП рассказали, куда дели 370 млн из фонда по борьбе с COVID-19 35
НАБУ открыло дело против Венедиктовой 123
Уровень воды Десны упал до исторического минимума 68
Учебный год в школах завершится дистанционно 16
Главный киевский полицейский после месяца лечения победил COVID-19 26
Главу закарпатского отделения АМКУ задержали на взятке 17
Суд продлил следствие по делу Федины и Звиробий 19
Новинский вылечился от коронавируса 29
4 мая. Картина дня 35
Интернет-магазин влип в скандал из-за продажи антиукраинской книги о Донбассе 37

Метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий. Об этом в интервью Украинскому радио заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где более миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина», – говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов. «То есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Итак, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах», – заявил премьер.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
2851 грн.
14
Теги