Метрополитен в Украине заработает в ограниченном режиме на третьем этапе ослабления карантинных мероприятий. Об этом в интервью Украинскому радио заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где более миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом. Поэтому открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап - это фактическое завершение карантина», – говорится в сообщении.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов. «То есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Итак, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, быстрого распространения эпидемии в крупных городах», – заявил премьер.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.
29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.
Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.
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