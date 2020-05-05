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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 14:00 7 мая в связи с требованием 156 народных депутатов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (рег. № 3380);

2) проект закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (регистр. № 3376).

Руководителю Аппарата Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Ранее нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады по требованию 157 народных депутатов состоится в четверг, 7 мая.
ForUm

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