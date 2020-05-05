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В Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает Интерфакс-Украина.

«Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми «ЛНР/ДНР». Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с «представителями территорий». Украина воспринимает как таковых представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений», - сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной Atlantic Council в понедельник.

При этом Ермак вновь указал, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ.

Напомним, 13 марта был опубликован документ, подписанный 11 марта в Минске, по которому создается консультационный совет в ТКГ.

Согласно ему, в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. 

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не пойдет на правовое признание представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и прямые переговоры с ними. 

В руководстве фракции СН объяснили, что консультативный совет с представителями ОРДЛО нужен, чтобы «позволить украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть нардепов фракции «Слуга народа» выступила против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО.

14 марта было известно, что заявление подписали более 60 нардепов СН, однако впоследствии некоторые парламентарии удалили посты с заявлением из своих соцсетей.

Позже группа из 18 народных депутатов от разных фракций Верховной Рады выступила против подписания соглашения о создании «консультативного совета» с представителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области.  

Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько назвала  новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака российской ловушкой и призвала официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

20 марта Зеленский уволил народного депутата от фракции «Слуга народа» Гео Лероса, критиковавшего Ермака, от исполнения обязанностей своего внештатного советника.

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать возможную государственную измену  со стороны Ермака и представителя президента в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы. 

 
ForUm

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