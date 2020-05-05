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Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

«Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы», - написал он в Facebook.     

Напомним, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта.

Он продолжал работать дистанционно.
ForUm

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