Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
«Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы», - написал он в Facebook.
Напомним, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта.
Он продолжал работать дистанционно.
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