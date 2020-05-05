В столице 8 мая - в День памяти и примирения и 9 мая - в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне в связи с карантином массовые мероприятия проводиться не будут. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на онлайн-брифинге, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы госудларства.

«В этом году исполняется 75 со дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных. Посещали музеи. Но в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях», - сказал мэр столицы.

Он призвал киевлян, у которых есть в семьях ветераны или просто старики, сделать все возможное, чтобы уберечь их от риска. Чтобы они провели этот день дома, отметили его с родными.

«И также хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации. Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице усиленную службу будут нести полиция и муниципальная стража», - отметил Кличко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.