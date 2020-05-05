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Госпродпотребслужба Киева проверила 37 продовольственных рынков на соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам, прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться», - сообщил Кличко.

Он отметил, что рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации и будут постепенно открываться.

«Сегодня в столице уже открылись три рынка: «Демеевский» - в Голосеевском районе, «Маяк» - в Деснянском и «Базар на Лесной». Завтра должны открыться «Владимирский» и «Печерский» рынки, - сказал мэр Киева. - Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности. - Дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы».

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров принял решение возобновить работу продовольственных рынков в условиях карантина, утвердив перечень обязательных требований, которые должны выполняться при их работе.

 

В Украине должны были заработать 872 продовольственных рынка.
ForUm

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