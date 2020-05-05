В Министерстве здравоохранения разработали правила посещения парков, скверов, парикмахерских и магазинов. Соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава, сообщает УНИАН.

В частности, отмечается, что в парикмахерских и салонах красоты должен быть обязательный температурный скрининг сотрудников перед началом работы. Прием клиентов будет осуществляться по предварительной записи, а ожидания очереди должно быть снаружи помещения. Парикмахеры должны быть в масках.

В парках и скверах администрация обязана разместить на территории и при входе в зоны отдыха правила их посещения.

Обеспечить функционал туалетов на территории зон, наличие жидкого мыла, антисептиков в них и их регулярную уборку и дезинфекцию. Также не допускается проведение организованных мероприятий на территории зон отдыха, функционирование аттракционов и развлекательных мероприятий.

В то же время посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и группами не более трех человек.

Использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении должной социальной дистанции и правил, установленных администрацией.



Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.