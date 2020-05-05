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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Дело касается недекларирования имущества. В частности речь идет о часах стоимостью более $10 тысяч, котоых нет в декларации», - говорится в сообщении.

 

 

30 апреля общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что Высший антикоррупционный суд по его жалобе обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело по сообщению о недекларировании имущества генпрокурором Венедиктовой.

Венедиктова с августа 2019 была депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа», с декабря 2019 исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. 17 марта на внеочередном заседании Верховная Рада назначила ее на должность генерального прокурора.
ForUm

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