По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Так, в апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Нацбанка.

Учитывая сроки уплаты налогов и сборов основными налогами, которые наполняли общий фонд государственного бюджета в отчетном периоде были: налог на доходы физических лиц и военный сбор – 8,5 млрд грн; налог на добавленную стоимость – 7,7 млрд грн (сальдо), а также акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,9 млрд гривен. Кроме того 19,6 млрд грн поступило в общий фонд госбюджета в виде таможенных платежей. В то же время возмещения НДС составило 12 млрд гривен.

В целом месячная роспись доходов общего фонда государственного бюджета выполнена на 84,3%, по итогам января-апреля 2020 - на 86,1%.

За январь-апрель социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

По итогам января-апреля текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 составляли 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте – 41,3 млрд грн (1,2 млрд долл. США и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию – 41,1 млрд грн (94,2% плана).