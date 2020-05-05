Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что карантин будет продлен после 22 мая.

«Вчера Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране», - сказал он в интервью Украинскому радио.

Премьер объяснил, что по состоянию на вчера, 4 мая в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация по росту количества заболевших.

«То есть их количество колебалось от 300 до 550. Есть определенный процент такой стабильности. Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется. Соответственно, по расчетам пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. То есть это фактически начало завершения эпидемии для Украины в медицинских терминах. А это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина. Однако мы не отказываемся от карантина», - отметил Шмыгаль.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

Затем Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полная отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей в Украине.