Во вторник, 5 мая, по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника «Стольское городище», расположенного вдоль восточных окраин сел Стильско, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области, открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Расследование начато по ч.3 ст.298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения).
Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование будет осуществлять следователи местного отдела полиции под процессуальным руководством прокуроров Золочевской местной прокуратуры.
Напомним, несколько жителей села Диброва в Николаевском районе Львовской области установили часовню на территории историко-культурного заповедника «Стольское городище», который является памятником археологии национального значения.
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