По состоянию на 22 апреля в зоне отчуждения не наблюдается очагов открытого огня. В то же время полностью потушить пожар не удается из-за сильной захламленности лесной местности.

Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 22 апреля, сообщает Укринформ.

«По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. В зоне отчуждения были очаги вблизи населенных пунктов Рассоха, Кривая Гора. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложной ячейке – Рудьки-Буряковка. Из-за захламленности лесных массивов наземные силы не могут добраться. Интенсивно используется инженерная техника ГосЧС и ВСУ. За сутки пробито 125 км дорог в этой местности. Привлечено 9 единиц инженерной техники. Так мы добираемся до кромки огня, заливаем ее и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров. Радиационный фон в зоне отчуждения и в Киеве находятся в пределах фоновых значений», - отметил Демчук.

К ликвидации пожаров в зоне отчуждения привлечено 1200 человек и около 300 единиц техники.

Эту информацию подтвердил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Впервые за много дней мы с вами не будем плохо дышать. Мы не обнаружили мест огня, идет локализация небольших очагов пожара. Мы получили спутниковую информацию, которая подтверждает эту информацию. Относительно радиационной обстановки столицы и окрестных городов. Методом высокоточной авторадиографии мы можем с уверенностью сказать, что горячих частиц мы не обнаружили. В аэрозолях приземного слоя атмосферы мы не обнаружили стронция-90, трансурановых элементов. Когда была пыльная буря, у нас концентрация радиактивности была в 1000 раз ниже допустимых норм радиационной безопасности», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

20 апреля Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами на Полесье.