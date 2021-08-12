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В Греции в результате лесных пожаров из-за жары не менее 1,3 тысячи домов повреждены, из которых 300 полностью разрушены, в общем огонь уничтожил 84,5 тысячи гектаров земли, сообщает Укринформ со ссылкой на Еkathimerini.

В связи с этим правительство страны пообещало, что процедуры компенсации пострадавшим будут быстрыми.

Между тем пожары продолжаются, наибольший фронт зафиксировали в Аркадии, что на юге Греции. В ликвидации пожара принимали участие иностранные миссии и жители, оставшиеся в этом районе.

В среду мэр Гортинии Эфстатиос Кулис сообщил, что ситуация выглядит более контролируемой.

По информации пожарных, силы, развернутые в среду для борьбы с лесными пожарами Древней Олимпии в Илии и Гортинии в Аркадии, включали более 570 пожарных из 30 группами жителей и добровольцами, 181 машиной и пожарными миссиями из Франции и Германии.

На острове Эвбея в среду борьбу с пожарами в северной прибрежной зоне вели всего более 800 пожарных.

 
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