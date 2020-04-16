В Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар, сообщает директор Chornobyl Tour Ярослав Емельяненко.
«Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более что бюджеты на тушение выделены», - написал он в Facebook.
Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.
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