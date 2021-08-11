В Испании и Португалии в ближайшие дни ожидают повышение температуры до 40 градусов по Цельсию, что заставило власти этих стран принимать меры по предупреждению лесных пожаров, которые катастрофически распространились по территории Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

«Максимальная и минимальная температура может достигать уровней, значительно превышающих норму для этого времени года», - заявили в метеорологической службе Испании AEMET.

Синоптики предупредили, что температура воздуха в некоторых регионах страны может достичь 44 градусов по Цельсию, что повышает риск лесных пожаров.

В Португалии заявили, что готовы бросить на борьбу с вероятными пожарами этим летом 12 тысяч пожарных, 2 700 единиц техники и 60 самолетов.

В то же время, премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал жителей страны вести себя осторожно в условиях неблагоприятной погоды ведь, по его словам, много лесных пожаров начинаются от неосторожного поведения.

Кошта напомнил, что в 2017 году жара и вызванные ею лесные пожары унесли более 100 жизней в Португалии.

«Мы не хотим повторения этого сценария», - резюмировал премьер.

Португалия более чем на половину сократила количество лесных пожаров и обугленных площадей по сравнению со средним показателем за предыдущие 10 лет.

Власти приняли широкий спектр мер после разрушительных пожаров 2017 года. Они включали проекты очистки лесов и техническую поддержку для людей, проживающих в сельской местности, а также оперативное реагирование на очаги возгораний с помощью специальных пожарных подразделений.

Как сообщалось, от лесных пожаров, вызванных аномально засушливой и жаркой погодой, сейчас страдают Греция, Алжир, Турция, Черногория и ряд других европейских стран.