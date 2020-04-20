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Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНИАН.

«Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 «феномена» на площади около 100 м», - отметил он и выложил фото, на котором изображено горящая вокруг дерева хвойная подстилка.

«Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1,5-2 метра... лесная, особенно хвойная подстилка, легко уязвима для пожара. Высохли торфяники, и это особая проблема. И все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то - спрятать огнем свои грязные делишки…», - заявил Аваков. Министр призвал всех, кто располагает информацией о злоумышленниках, поджигающих лес, сообщить в полицию.

«Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу… тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию... а кто-то из-за угла... ух, попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь», - заверил Аваков.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

 
ForUm

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