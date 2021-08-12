В Турции через 15 дней после начала масштабных лесных пожаров потушили все крупные очаги.

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает Укринформ.

«Пожар в районе Койчегиз в провинции Мугла, который стал последним очагом лесных пожаров, продолжавшихся 15 дней с 28 июля, преодолен. Таким образом, мы ликвидировать все крупные пожары в нашей стране», - сообщил министр.

Как сообщает CNN Türk, в Стамбульском техническом университете на основе спутниковых снимков подсчитали площадь уничтоженных пожарами лесов в Средиземноморском и Эгейском регионах.

«Площадь уничтоженных в результате лесных пожаров равна площади 85 футбольных полей. Наибольшим разрушениям подверглись провинции Манавгат и Мугла», - сообщили ученые.

Всего в ходе лесных пожаров в этом году уничтожено примерно 160 тысяч гектаров леса. Пожары повредили 30 тысяч гектаров лесов в Манавгате, 12,6 тысячи гектаров в Бодруме, 8 тысяч в Мармарисе и 6,5 тысячи гектаров вокруг Гюзельбага, в Анталии.

Самые большие пожары бушевали в период 2-9 августа. Исследования показали, что при лесных пожарах температура поверхности поднимается до 90-100 градусов.